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Dünya
AA 08.04.2024 10:40

Almanya'da kamu çalışanlarından, hükümete İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısı

Almanya'da bazı kamu çalışanları Başbakan Olaf Scholz'e yazdıkları mektupta İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Almanya'da kamu çalışanlarından, hükümete İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısı

Haber portalı Freiheitsliebe, yaklaşık 600 üst düzey kamu çalışanının Başbakan Scholz'e yazdığı mektubu yayımlandı.

Mektupta, Alman hükümetinden İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması ve Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin devam edilmesi istendi.

Almanya'nın İsrail'i, Gazze Şeridi'ne acilen yardım ulaştırılmasına izin vermeye ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiği vurgulanan mektupta, "İsrail yaptırıma tabi tutulmalı ve Almanya kendi alanı dahilindeki uygun önlemleri derhal başlatmalıdır. Buna İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin dondurulması da dahildir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal eden ve insanlık dışı eylemlerini eleştiren seslerin Alman hükümet tarafından sistematik olarak susturulduğuna dikkat çekilen mektupta, eleştirmenlerin ötekileştirilip "kriminalize" edildiğine ve Berlinale Film Festivali haftalık Filistin yanlısı gösterilerin de buna örnek olduğuna dikkat çekildi.

Mektupta, "Ayrıca görüşümüzü ifade etmemizle bağlantılı olarak suçlanma ve cezalandırılma korkusu da yaşıyoruz, bu nedenle imzacıların isimlerini bilinçli olarak açıklamıyoruz. Almanya'da anayasa ile korunan ifade özgürlüğünün 2023 ve 2024'te bu kadar kısıtlanmış olması, kendimizi bu adımı atmak zorunda hissetmemiz, rahatsız edici ve son derece kaygı verici gelişmedir." ifadeleri yer aldı.

Almanya, 2023 yılında İsrail'e 326,5 milyon avro değerinde silah ihracatını onaylamıştı.

İsrail'e gönderilen silahların yüzde 99'unun ABD ve Almanya'nın tedarik ettiği ve Almanya'nın ise ikinci büyük tedarikçi olduğu ortaya konmuştu.

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