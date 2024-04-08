Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2024 10:12

ABD'de bir uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkışta kanat flapına çarptı

ABD'de Denver-Houston seferi yapan yolcu uçağının motor kapağı yerinden çıkarak, kalkış sırasında kanat flapına çarptı.

ABD'de bir uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkışta kanat flapına çarptı
[Fotograf: Reuters]

Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737-800" model yolcu uçağında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı.

Southwest Airlines, olay sonrasında uçağın güvenli şekilde Denver'a geri iniş yaptığını ve Houston yolcularının başka bir uçağa bindirildiğini bildirdi.

Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.

FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 89,74 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
BES'te kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartları belli oldu
11:26
İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak
11:12
Düşük KDV oranlarını istismar edenler tespit edilecek
11:00
Hatay'da yıldırım düşen elektrik direği böyle patladı
10:43
Almanya'da kamu çalışanlarından, hükümete İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısı
10:18
El Salvador, yüksek vasıflı yabancı çalışanlara 5 bin "ücretsiz pasaport" verecek
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
FOTO FOKUS
Tarımda yeni akım: Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
Tarımda yeni akım: Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ