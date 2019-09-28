Olay Ulm şehrinde meydana geldi. "Çeşitliliği Destekle" sloganı ile etkinlik düzenleyen kadın görevlilere bir kişi önce sözlü, ardından da bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, çevredeki kalabalık tarafından son anda engellendi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.

Etkinlik, ırkçılık ve İslam düşmanlığına dikkat çekmek için gerçekleştirilmişti.

Kaynak: TRT Haber