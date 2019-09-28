Dünya
Almanya'da ırkçı saldırı28 Eylül 2019 Cumartesi 20:58 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:06
Almanya'da, Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bıçaklı saldırı yaşandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Olay Ulm şehrinde meydana geldi. "Çeşitliliği Destekle" sloganı ile etkinlik düzenleyen kadın görevlilere bir kişi önce sözlü, ardından da bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, çevredeki kalabalık tarafından son anda engellendi.
Şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.
Etkinlik, ırkçılık ve İslam düşmanlığına dikkat çekmek için gerçekleştirilmişti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: almanya ırkçı saldırı