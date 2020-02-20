Saldırılar, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentindeki iki ayrı nargile kafede düzenlendi.

İddiaya göre 5 Türk hayatını kaybetti

9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: Reuters]

Bir görgü tanığı saldırganların kullandığı aracın plakasını polise bildirdi.

Almanya’da iki farklı kafeye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü. Polis saldırı ile bağlantısı olduğunu düşündüğü 2 kişinin cesedini buldu. Ayrıntıları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/2y9c7tY0B4 pic.twitter.com/CuIyr8d4MD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2020

Saldırgan ve annesi evlerinde ölü bulundu

Polis, fail olduğu düşünülen kişinin evini bastı ve kapıyı patlatarak eve girdi.

Evde saldırgan ve annesinin ölü olarak bulunduğu açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Saldırıyla ilgili ırkçı mektup bıraktı

Fail olduğu düşünülen kişinin Alman olduğu, avlanma belgesinin bulunduğu ve arabasında çok sayıda mühimmat sakladığı kaydedildi.

Alman gazetesi Bild de saldırganın aşırı sağcı eğilimli olduğunu yazdı. Ayrıca gazetenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Tobias R. adlı fail, saldırıyla ilgili ırkçı ifadelerin bulunduğu mektup ve video bıraktı.

Hükümet sözcüsünden açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, saldırıyı "Korkunç bir suç" olarak nitelendirdi, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diledi.