Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da hortum: 40 kişi yaralandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü.
Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, özellikle Paderborn kentinde şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar oluştu.
Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının camları kırıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazıları ağır olmak üzere çeşitli şekillerde yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Polis, Wittgert'te 38 yaşındaki kişinin aşırı yağışlar nedeniyle su basan evinin bodrum katında, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AFP]
Eyalet polisi bölgedekilere evlerinde kalma çağrısı yaptı. Kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.
Oluşan yıkım sonrası hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: Almanya
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