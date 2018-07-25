Almanya'da hac hazırlıkları başladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde gerçekleşen seminer, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, seminerde yaptığı konuşmada, hac vazifesinin önemli bir görev ve büyük bir nimet olduğunu vurguladı.

Dilek, "Hac görevi ferdi hayatımız açısından kazancı bol bir vazifedir ki bir kimse bu vazifeyi bihakkın ifa etmeye çalışır ise o kimse dertten, tasadan, kederden uzak bir şekilde aldığı hayır dualarla bereketli bir ömür geçirir. Onun için bu yolculuk olağanüstüdür." dedi.

Ahmet Dilek, hac ibadetinin DİTİB'in sosyalleşmesindeki en önemli hizmet alanlarından birisi olduğuna işaret etti.

"Hac, beklentileriyle, umutlarıyla, endişeleri ve korkularıyla beraber olağanüstülüklerle dolu bir yolculuk. Dolayısıyla bizler, hayatın bu önemli yolculuğunun biricik refakatçilerileriyiz. Hacı adayı için olduğu kadar teşkilatımız açısından da çok büyük bir anlamı var. Zira teşkilat olarak direkt insanımızın yüreğine dokunma fırsatı bulduğumuz önemli bir hizmet alanıdır hac. Hacı adaylarına hac ibadetini anlatacak, tatbik ettirecek kişiler olarak önemli görevler üstleniyorsunuz. Allah bu niyetinizi kabul eylesin."

DİTİB organizasyonuyla Almanya'dan kutsal topraklara yolculuğun 3 Ağustos'ta başlayacağı, dönüşlerin ise 31 Ağustos'tan itibaren gerçekleşeceği açıklandı.

Kaynak: AA