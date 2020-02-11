Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da geçen yıl Müslüman kuruluşlarına 184 saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında ülke çapında Müslümanlara yönelik toplam 184 saldırının kayıt altına alındığını bildirdi.
Almanya İçişleri Bakanlığı, Sol Parti'nin İslam karşıtı saldırılara ilişkin soru önergesini Federal Meclis'te cevapladı.
Buna göre, Almanya'da 2019 yılında Müslümanlara yönelik toplam 184 saldırı kayıt altına alındı.
Saldırılardan 64'ü halkı kışkırtma, hakaret ve mala zarar verme suçlarından oluşuyor.
Yaralama, tehdit gibi vakalar da kayıtlara geçen suçlardan.
Öte yandan, ülkedeki Müslüman başörtülü kadınlar birçok kez ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı.
Verilere göre, kamusal alanda sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunanların yüzde 76'sı kadın.
Faillerin yüzde 90'ından fazlası siyasi amaçlı suç işleyen aşırı sağcılar olarak tanımlandı.
Etiketler: sol parti müslümanlara saldırı islam karşıtlığı federal meclis avrupa'da islam karşıtlığı almanya meclisiSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 13:59
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