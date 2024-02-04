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Dünya
AA 04.02.2024 19:07

Almanya'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla miting gerçekleştirildi.

Almanya'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi
[Fotograf: AA]

Tarihi Köln Katedrali önünde "Filistin'e özgürlük" temasıyla düzenlenen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda ve atılan sloganlarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler eleştirildi.

Mitinge katılan Ersin Sedefoğlu, İsrail hükümetini eleştirdi. Filistin halkının haklı ve meşru bir savaş yürüttüğünü dile getiren Sedefoğlu, "Yıllardır toprakları işgal edilmiş durumda. Biz ezilen Filistin halkının yanındayız." dedi.

Mitinge katılmak için Bonn'dan gelen ve isminin Sirus olduğunu söyleyen gösterici, "Batı Şeria'da İsrail işgaline uğrayan insanlar için sesimizi duyurmak istiyoruz ve bu benim için insani açıdan önemli bir şey. Orada suç işleniyor ve oradaki insanlar her gün eziliyor ve işgal altında yaşıyor." dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriye, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer ülke vatandaşları da katıldı.

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