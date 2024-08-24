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24.08.2024 00:16
, 24.08.2024 00:18
SON GÜNCELLEME
24.08.2024 00:18
Almanya'da festivale saldırı
Almanya'nın Solingen şehrinde bir festivale düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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