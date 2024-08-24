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Dünya
TRT Haber 24.08.2024 00:16

Almanya'da festivale saldırı

Almanya'nın Solingen şehrinde bir festivale düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

Almanya'da festivale saldırı

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