26 Eylül'deki genel seçimlerin ardından ilk genel kurulda yapılan seçimde Federal Meclis (Bundestag) Başkanlığına Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Baerbel Bas, oylamaya katılan 724 milletvekilinin 576'sının oyunu alarak 20. yasama döneminin meclis başkanı oldu.

Baerbel Bas seçilmesinin ardından milletvekillerine teşekkür etti.

Bu göreve seçilen 3'üncü kadın başkan

"Tüm vekillerin başkanı olacağım." diyen Bas, bu göreve seçilen üçüncü kadın başkan olarak kayıtlara geçti.

Bas, oylama sonrası görevini eski Başkan Wolfgang Schaeuble'den devraldı.

Meclis başkan yardımcılığı için ise Hristiyan Demokrat Parti'den (CDU) Yvonne Magwas, Yeşiller'den (Die Grünen) Claudia Roth, Hür Demokratlar'dan (FDP) Wolfgang Kubicki, Sol Parti'den (Die Linke) Petra Pau ve Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) Michael Kaufmann adaylığını koydu.