Rusya'da Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 36 bin 446 artarak 8 milyon 316 bin 19'a, iyileşen sayısı da 26 bin 973 artışla 7 milyon 213 bin 584'e çıktı.

Son 24 saatte 1106 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilirken, şimdiye kadar 232 bin 775 kişi öldü.

Tam kapanma planı yok

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 74 artarak 1 milyon 780 bin 781'e, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 86 artışla 30 bin 872'ye yükseldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'da "tam kapanma"ya gidilmesinin planlanmadığını söyledi.

COVID-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması kararı alınmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ülkede genelinde COVID-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

COVID-19’a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya’da, 49 milyonu aşkın kişinin aşılandığı ve toplumsal bağışıklığın yüzde 45,7 olduğu açıklanmıştı.

Ülkede, son 24 saatte 37 bin 930 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük" vaka sayısı ve 1069 can kaybı dün kayıtlara geçmişti.

İlk COVID-19 vakasının 31 Ocak 2020'de görüldüğü ülkede, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.