Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Lünen kentinde büyük bir yıkım gerçekleştirildi.

Eski termik santralin yıkımı için hazırlıklar 3 ay sürdü, santralde 2 bin 100 delik açıldı. Bu deliklere toplam 420 kilogram patlayıcı yerleştirildi.

Önce santralin bacasındaki patlayıcıların düğmesine basıldı. 250 metrelik baca saniyeler içinde yıkıldı. Birkaç saat sonra da kazan dairesi ve soğutma kulesi yıkıldı. Yıkım işlemi internette canlı yayınlandı.

Lünen'deki termik santral 750 megavat gücündeydi, 2018 yılında kapatılıncaya kadar yaklaşık 1,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılıyordu.