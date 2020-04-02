Haber Giriş: Kaynak: DHA
Almanya'da bomba alarmı: Koronavirüs hastanesi tahliye edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya’nın Bonn kentindeki Bonn Üniversite Hastanesi’nde yapılan inşaat sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Koronavirüslü hastaların da bulunduğu hastane tahliye edildi.
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki Bonn kentinde bulunan Bonn Üniversite Hastanesi arazisinde yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.
213 hasta tahliye edildi
Alman medyası, 69’u yoğun bakımdan olmak üzere 213 hastanın hastaneden tahliye edildiğini duyurdu.
Tahliye edilen hastaların arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğu ifade edildi. Bombanın bulunduğu noktaya 500 metre mesafede oturanların bir bölümünün de evlerini tahliye edilmek zorunda kalındığı açıklandı.
Bombanın imha çalışmalarının yerel saatle 16.00 sıralarında tamamlanması bekleniyor.
Etiketler: almanya bonn İkinci Dünya Savaşı bomba koronavirüs hastanesiSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 13:18
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