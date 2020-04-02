Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki Bonn kentinde bulunan Bonn Üniversite Hastanesi arazisinde yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.

213 hasta tahliye edildi

Alman medyası, 69’u yoğun bakımdan olmak üzere 213 hastanın hastaneden tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliye edilen hastaların arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğu ifade edildi. Bombanın bulunduğu noktaya 500 metre mesafede oturanların bir bölümünün de evlerini tahliye edilmek zorunda kalındığı açıklandı.

Bombanın imha çalışmalarının yerel saatle 16.00 sıralarında tamamlanması bekleniyor.