İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Gazze'ye insani yardım yapılmasını, Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerin iadesi konusunda ilerleme kaydedilmesine bağladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bennett, "Şu an Gazze'deki insani yardımlardan bahsediliyor. Ancak İsrail'in de bazı insani ihtiyaçları var; düşmüşlerin iadesi" ifadelerini kullandı.

"Gazze ve bizim insani ihtiyaçlarımızla ilgili geniş bir diyaloğu başlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuları ayrı görüşmek doğru değil" diye konuşan yetkilinin açıklamalarında bahsettiği yardımların İsrail tarafından yapılabilecek olanlar mı yoksa diğer ülkelerden Gazze'ye gelen yardımlar mı olduğu konusunda net bir ifade yoktu.

13 yıldan bu yana İsrail'in ablukası ve ambargosuna tabi tutulan Gazze'de Hamas, 2014'te İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıları sırasında iki İsrailli askeri ele geçirmişti.

Hamas'ın elindeki 2 İsrailli askerinin ölü veya diri olup olmaması resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Hamas'ın askerlerin hayatta olduğu yönünde herhangi bir veri ortaya koymaması bu askerlerin ölü olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Daha önce Filistinli direniş örgütü Hamas, ele geçirdiği İsrailli askerleri, esir değişimi anlaşmaları kapsamında İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında İsrail'e iade etmişti.

Gazze'de Koronavirüs

Gazze Şeridi'nde halihazırda 12 (Covid-19) vakası tespit edildi.

2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede sadece 96 solunum cihazı bulunuyor.

Hem İsrail hem Hamas, Gazze sınır kapılarını acil durumlar dışındaki geçişlere kapatama kararını almıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde, elindeki tıbbi malzemelerin ve yoğun bakım yataklarının yetersiz olduğunu belirterek dünyadan yardım talep etmişti.

Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi de Dünya Sağlık Örgütü'nin (DSÖ) yardımıyla temin edilen 1500 kononavirüs test kitinin Gazze'ye ulaştırılacağını açıklamıştı.