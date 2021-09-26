Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da biri Türk vatandaşına ait 3 iş yeri yandı
Almanya'nın Hamburg kentinde biri Türk vatandaşına ait 3 iş yerinde yangın çıktı. İş yerlerinin küle döndüğü yangında can kaybı yaşanmadı.
Hamburg'da dün gece, çoğu Türk ve Afganlara ait iş yerlerinin bulunduğu caddede yangın çıktı.
Yangında, bir Türk vatandaşı Bektaş Ayoğlu’na ait olmak üzere 3 iş yeri küle döndü. Olayda can kaybı yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.
Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Aynı caddede daha önce de birkaç kez yangın çıkmıştı.
Son Haberler
- 00:35
- 00:20
- 23:55
- 23:36
- 23:49
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz