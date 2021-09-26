Hamburg'da dün gece, çoğu Türk ve Afganlara ait iş yerlerinin bulunduğu caddede yangın çıktı.

Yangında, bir Türk vatandaşı Bektaş Ayoğlu’na ait olmak üzere 3 iş yeri küle döndü. Olayda can kaybı yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Aynı caddede daha önce de birkaç kez yangın çıkmıştı.