Almanya'da Hessen Eyaleti Kriminal Polis Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Frankfurt'un güneyinde bulunan Darmstadt Teknik Üniversitesinde dün en az 7 kişi "zehirlenme belirtileri" nedeniyle hastaneye başvurdu.

İlk bulgularda kampüsteki binaların birinde süt kutularının ve su kaplarının içinde zararlı bir madde tespit edildiği, kirlenmiş sıvıların güçlü bir kokusu olduğu açıklandı.

“Cinayete teşebbüs şüphesi"

Polisin önlem olarak üniversitenin diğer binalarını aradığı belirtilen açıklamada, zehirlenme ile ilişkili başka bir şeyin bulanamadığı ifade edildi.

Savcılık, olayla ilgili “cinayete teşebbüs şüphesiyle” soruşturma başlattı.

Darmstadt Başsavcısı Robert Hartmann, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kontaminasyonun kasıtlı olduğuna inandıklarını, zehirlenmeye neden olan maddenin tanımlandığını belirtti.

Üniversite rektörü Tanja Bruehl de çalışanlarına ve öğrencilerine karşı üniversitelerinde meydana gelen “bariz suç karşısında şoke olduklarını” söyledi.