Alman Haber Ajansı DPA'nın olay yerindeki polis sözcüsüne dayandırdığı haberde, sinagogun bitişiğindeki "Haham Evi" (Rabbinerhaus) olarak adlandırılan binaya en az 4 el ateş edildiği belirtildi.

Kurşunların söz konusu binanın camdan olan giriş kapısına isabet ettiği aktarılan haberde, cam ve kapının çerçevesinin zarar gördüğü ifade edildi.

Haberde olayın faillerinin henüz bilinmediği vurgulandı.

Essen polisinden yapılan açıklamada ise olay yerinde polis köpekleriyle arama gerçekleştirildiği, kimsenin yaralanmadığı, halk için de bir tehlikenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada bir kişinin ateş ettiğine ilişkin video görüntüsünün kendilerine ulaştığı ancak görüntü kalitesinin kötü olmasından dolayı kesin bir bilginin verilemeyeceği belirtildi.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul da olay yerine geldi.

Sinagoga yapılan saldırının kendisini derinden sarstığını dile getiren Reul, Yahudi cemaatinin, failin en hızlı bir şekilde bulunması için her şeyin yapılacağına güvenebileceğini söyledi.

Reul olaya ilişkin bir kişinin arandığını ve polisin soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sinagoga ateş edilmesinden dolayı dehşete düştüğünü ifade etti.

Wüst, paylaşımında "Kuzey-Ren Vestfalya'daki Yahudilerin yanındayız ve onları nefrete ve şiddete karşı koruyoruz." ifadesini kullandı.