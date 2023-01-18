Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da bakımevinde yangın: 3 kişi öldü
Almanya'nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, ruh sağlığı sorunları bulunanların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır yaralıların bulunduğu belirtildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bakımevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı ifade edildi.
Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
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