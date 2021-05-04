Alman Bakanlar Kurulu tarafından bugün kabul edilen düzenleme, aşılarını tam yaptırmış kişiler ile koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sokağa çıkma ve temas kısıtlamalarından muaf tutulmasını içeriyor.

Düzenlemenin bu aşamadan sonra Federal Meclisten ve Eyalet Temsilcileri Meclisinden onay alması bekleniyor.

Worldometer internet sitesine göre Almanya'da şu ana kadar 3 milyon 435 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 84 bini aşmış durumda.