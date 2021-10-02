Almanya'da yaşları 37 ila 53 arasında değişen 9 eski asker hakkında "Göçmenleri öldürmeyi planlıyorlardı ve Savunma Bakanlığında görevli memur ile irtibatları vardı." iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Lüneburg Başsavcılığı, 9 kişiye "silahlı bir örgüte katılma ve bu örgütü komuta etme" suçlaması yöneltti.

Örgütün yöneticisinden itiraf

Alman basını, söz konusu şüphelilerin, Alman ordusunun eski mensubu paraşütçüler ile yedek askerlerden oluştuğunu yazdı.

Der Spiegel'in internet sitesinde yer alan habere göre, örgütün yöneticisi olduğu belirtilen Jens G. Savunma Bakanlığında görevli bir uzmanla yakın ilişkiler içinde olduğunu itiraf etti.

"Aşırılık yanlılarının Alman ordusunda veya bakanlıkta yeri yok"

Almanya Savunma Bakanlığı, aşırı sağ konusunda tavizsiz bir çizgi izlendiğini açıkladı.

Bakanlık, "Her bir vakayı en hızlı şekilde araştırıyoruz, çünkü aşırılık yanlılarının Alman ordusunda veya bakanlıkta yeri yok." ifadesini kullandı.