Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da 81 yaşındaki komşusunun okul yolunda vurduğu genç yaşamını yitirdi
Almanya'da okula giderken 81 yaşındaki İtalyan komşusunun silahlı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Osnabrück kenti yakınlarındaki Bramsche beldesinde salı günü Giuseppe Del B. isimli komşusunun silahlı saldırısıyla başından ağır yaralanan gencin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Açıklamada saldırganın olayın ardından intihara teşebbüs ederek yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, saldırganın gürültüden rahatsız olduğu için gence saldırdığı şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.
Yaşamını yitiren gencin Arnavut kökenli olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Almanya
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