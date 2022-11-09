Almanya, afet uyarı cihazlarını gözden geçirecek.

8 Aralık'ta yapılacak olan "Afet Uyarı Sistemi" testi kapsamında, halkı uyarmak için tüm cep telefonlarına mesaj gönderilecek ve sirenler de kontrol edilecek.

Uzun süreli elektrik kesintisi durumunda ne yapılması gerektiğine ilişkin rehber de hazırlandı.

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi; evde el feneri, pil, su, gıda, kibrit, mum ve tıbbi malzeme stoklanması önerisinde bulundu.