Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da 7 Türk daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 7 Türk hayatını kaybetti. COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49'a yükseldi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Hannover ve Frankfurt bölgesinde 7 Türk, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerden bazılarının aile bireylerinin de yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49'a yükseldi.
Ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 115 bin 104'e, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 431'e çıktı.
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