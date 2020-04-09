Terör örgütü yandaşları Almanya'da bir caminin duvarına yazı yazarak kaçtı.

Köln-Kalk DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Mahmut Kökmen, duvardaki yazıyı fark eden komşularının kendilerine haber verdiğini, bunun üzerine polisi bilgilendirdiklerini belirtti.

Polisin camide incelemede bulunduğunu söyleyen Kökmen, 12 Mart'ta aynı camiye yine terör örgütü yandaşlarınca benzer şekilde saldırı gerçekleştirildiğini anlattı.