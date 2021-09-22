Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı saldırılar...

İş hayatı başta olmak üzere toplumsal yaşamın farklı alanlarında karşılaşılan ayrımcılık...

Ve çözüm bekleyen pek çok sorunlu başlık...

Almanya'da seçime sayılı günler kala ülkede yaşayan Türkler bu sorunların çözülmesi beklentisiyle sandığa gidecek.

“Almanya siyasetini belirleyecek bir oy kitlemiz var”

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş'a göre şikayet konularının çözülmesi veya bu yönde adım atılması için seçime katılmak oldukça önemli.

"Çocuklarımız burada, geleceğimiz burada. Neticede siyaset karar veriyor. Bu karar veren siyasetçilerin seçiminde biz de olmamız gerekiyor. 1 milyondan fazla oyumuz var. Bu Almanya’nın siyasetinin belirleyecek bir oy kitlesi demektir."

26 Eylül pazar günü genel seçim düzenlenecek

Kuş'a göre siyasette söz hakkı elde etmek için de kullanılacak her oy büyük önem taşıyor.

Almanya'da Türk kökenli yaklaşık 3,5 milyon insan yaşıyor, bunlardan yaklaşık 1 milyon 200 bini pazar günü yapılacak Federal Meclis seçimlerinde oy kullanacak.