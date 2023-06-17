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Dünya
DHA 17.06.2023 13:58

Almanya’da 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu

Almanya’nın Bavyera bölgesinde arkeologlar, kazı sırasında Bronz Çağı’na ait 3 bin yıllık iyi korunmuş bir bronz kılıç bulduklarını duyurdu.

Almanya’da 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu
[Fotograf: DHA]

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) kurumu, 14 Haziran’da yaptığı açıklamada arkeologların, Donau-Ries ilçesindeki kazılar sırasında bir mezarda, Bronz Çağı’na ait iyi korunmuş bir kılıç bulduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3000 yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç. (Kılıç) bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış (sekizgen kılıç tipi).”

Yetkililer, kılıcın ilk belirlemelere göre M.Ö. 14. Yüzyıla (Bronz Çağı) ait olduğunu belirterek bu döneme ait bir kılıç buluntularına rastlamanın son derece nadir olduğunu vurguladı.

Arkeologların mezarda kılıçla birlikte başka bronz eşyalar da bulduğu belirtilerek keşif ‘olağanüstü’ olarak nitelendirildi.  

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