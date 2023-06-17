Çin'de maden kazası: 3 işçi öldü

Yerel basında yer alan haberlere göre, 15 Haziran'da kömür madeninin tünel şaftında bir nakliye kazası meydana geldi. Kazada üç işçi ölürken, biri ağır çok sayıda işçi hafif yaralandı.

Devlet tarafından işletilen China Coal Energy Co. Ltd'nin sahibi olduğu madenden, iyileştirme için üretimi durdurması istendi.

Maden yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip ve ağırlıklı olarak çelik üretimi için taş kömürü çıkarı.

Madende acil kurtarma çalışması sona erdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haziran ayı Çin'de ulusal iş güvenliği ayı olarak kabul ediliyor. Hükümet, güvenlik ve ilgili departmanları, kömür ve diğer maden işletmelerini, özellikle yaz mevsiminde sel kazalarını önlemek için güvenlik bilincini güçlendirmeye çağırıyor.

