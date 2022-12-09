Almanya'da barınma merkezlerinde kalanların sayısı da her geçen yıl artıyor.

Ülkede 263 bin kişinin yaşadığı bir evi yok. Bir başka ifade ile ülkede çeyrek milyondan fazla insan evsiz.

178 bin kişi barınma merkezlerinde kalıyor

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 2022 yılına ilişkin raporu, evi olmayan 49 bin kişinin bir yakınının veya bir arkadaşının yanında kaldığını gösteriyor. Barınma merkezlerinde kalanların sayısı ise 178 bin.

Sokaklarda yaşayanlara ilişkin veri ise raporda en dikkati çeken detay oldu. Buna göre, Almanya genelinde 37 bin kişi sokaklarda yaşıyor.

Evsizlerin 3'te 2'si Almanlardan oluşuyor.

Evsizlerin yüzde 31'nin sağlık durumu kötü

Kalacak yeri olmayanların yaş ortalaması ise 44 olarak belirtildi. Rapor evsizlerin sağlık durumlarına ilişkin de veriler içeriyor.

Evsizlerin yüzde 31'inin sağlık durumu kötü. Yarısından fazlası, uzun süreli bir hastalıktan veya sakatlıktan muzdarip.

Evsizlerin dörtte biri ise uyuşturucu ve benzeri madde bağımlısı.