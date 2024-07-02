Almanya'da 2023'te 2,8 milyar euroluk mağaza hırsızlığı

EHI Perakende Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, hırsızlar perakendecilerden geçen yıl 2,8 milyar euro değerinde mal çaldı.

Böylece, Almanya'da perakendecilerin hırsızlık nedeniyle geçen yıl uğradığı zarar bir önceki yıla göre yüzde 15 daha fazla olurken, gıda ve giyim ticaretinin yanı sıra eczanelerde de hırsızlıkta artış görüldü.

Araştırma raporunda, "Özellikle organize ve ticari mağaza hırsızlığı, son yıllarda perakendecilerin büyük kayıplar yaşamasına neden oluyor." denildi.

Alkollü içkiler, tütün, kozmetik ürünleri, tıraş bıçakları, enerji içecekleri, bebek mamaları, et, sosis, peynir ve kahve süpermarketlerde hırsızlar arasında özellikle popüler olan ürün grupları arasında yer aldı.

Araştırmaya göre, yakalanan hırsızların en az dörtte biri çeteler halinde çalışıyor.

EHI Perakende Enstitüsü Envanter Farklılıkları ve Güvenlik Araştırma Departmanı Başkanı Frank Horst, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Birçok üründeki fiyat artışları nedeniyle bazı insanlar mali sıkıntıya girdi ve daha sık hırsızlık yaptı." ifadesini kullandı.

Perakende sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını ifaden eden Horst "Birçok mağazada artık daha az personel çalışıyor. Bu da hırsızların işini kolaylaştırıyor. Personelin varlığı hırsızlığı dolaylı olarak önlüyor." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, müşteriler, çalışanlar, tedarikçi ve hizmet alınan şirketlerin personeli tarafından yapılan hırsızlıkların yanı sıra yanlış fiyatlandırma gibi organizasyonel eksikliklerden kaynaklanan kayıpları ifade eden envanter tutarsızlıkları ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 4,8 milyar euroya yükseldi.

Bu durumun da yaklaşık 560 milyon euroluk satış vergisi kaybına neden olduğu araştırmada ortaya konuldu.

Bu arada, polis kayıtlarına göre, mağaza hırsızlığı vakası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,6 artarak 426 bin 96 vakaya ulaştı.