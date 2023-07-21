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Dünya
AA 21.07.2023 13:20

Almanya'da 2022'de doğum oranlarında düşüş yaşandı

Almanya'da geçen yıl doğum oranlarında düşüş olduğu açıklandı..

Almanya'da 2022'de doğum oranlarında düşüş yaşandı
[Fotograf: DHA]

Almanya Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamada, ülkede geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7 civarında daha az doğum gerçekleştiği belirtildi.

2022'de 738 bin 819 bebeğin dünyaya geldiği, bu sayının 2021'e göre 56 bin 673 daha az olduğu ifade edilen açıklamada, doğum oranlarının, özellikle Hamburg ve Berlin'de keskin bir şekilde düştüğü kaydedildi.

Geçen yıl kadın başına düşen doğurganlık hızı 1,46 olarak kayda geçerken bu 2021'de 1,58 olarak istatistiklere geçmişti.

İstatistikçilere göre, gelişmiş ülkelerde göç olmadan bir ülkenin nüfusunun azalmaması için kadın başına doğurganlık hızının 2,1 olması gerekiyor.

Almanya'da 2021'de 795 bin 492 bebek dünyaya gelmiş, bu da 1997'den bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

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