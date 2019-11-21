Almanya Köln Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Buchheim semtinde bulunan 125 kilogramlık Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 2 bin 400 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilenler için Beuthener Caddesi'nde bulunan Johann-Gottfried-Herder Spor Salonu'nda bir irtibat noktası oluşturuldu. Bölgenin yakınındaki yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma ile tren seferleri de durduruldu.

Bomba imha ekipleri, tüm bölgenin tamamen boşaltılmasını bekliyor ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bomba etkisiz hale getirilebilecek.

Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: AA