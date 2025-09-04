Parçalı Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.09.2025 17:28

Almanya, Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki kararını çerçeve koşullar netleştiğinde verecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya asker göndermeye dair kararlarını çerçeve koşullar netleştiğinde vereceklerini söyledi.

Almanya, Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki kararını çerçeve koşullar netleştiğinde verecek

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Merz'in Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katıldığı ifade edildi.

Başbakan Merz zirvede, Rusya ile müzakere yoluyla çözüme ulaşılmasının ardından Avrupalıların Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduklarını belirterek, ülkesinin bu konuda katkıda bulunacağını kaydetti.

Odak noktalarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin finansmanı, silahlandırılması ve eğitimi olması gerektiğine dikkati çeken Merz, "Almanya, bu konuda Kiev'in en önemli ortağı. Federal hükümet, bu işbirliğini genişletmeye hazır. Çerçeve koşulları netleştikten sonra Almanya asker gönderme konusunda zamanı geldiğinde karar verecek. Bu ABD'nin olası askeri angajmanının kapsamı ile müzakere sürecinin sonucunu da içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, asker gönderme konusunda kararı Federal Meclis'in verebileceğini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirve için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Merz, "Bu zirvede bir ateşkes anlaşması yapılmalıdır. Rus tarafı zaman kazanmaya oynamaya devam ederse, Avrupa diplomatik çözüm şansını artırmak için yaptırım baskısını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Şansölye Merz ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Almanya Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail'in "yardım merkezine" düzenlediği saldırıda 9 çocuk öksüz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:23
Filenin Sultanları yarı finalde
18:14
CHP'den disipline sevk kararı
17:49
Trump, Washington'da 3 haftada 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı
17:33
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ