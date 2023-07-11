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Dünya
AA 11.07.2023 13:58

Almanya, Ukrayna'ya 700 milyon euroluk yeni destek paketi açıkladı

Almanya, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna silahlı kuvvetleri için 700 milyon euroluk yeni destek paketi açıkladı.

Almanya, Ukrayna'ya 700 milyon euroluk yeni destek paketi açıkladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamada, 700 milyon euro değerinde yeni bir destek paketi hazırladıklarını belirterek "Bugün Vilnius'ta Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna'yı desteklemek için başka bir paket oluşturabildiğimiz için çok mutluyum. Paket, Ukrayna'nın önceliklerine hizmet edecek. Hava savunması, tanklar, toplar. Paket yaklaşık 700 milyon euro değerinde. Bunu yaparak Ukrayna'nın sürdürülebilirliğini güçlendirmeye önemli bir katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya destek paketi kapsamında 2 Patriot Hava Savunma Sistemi bataryası, 40 Marder zırhlı muharebe aracı, 25 Leopard 1 muharebe tankı, 5 kurtarma tankı, 25 bin mermi, kapsamlı keşif ve insansız hava aracı savunma paketi ve bir Luna insansız hava aracı sistemi, bir sahra hastanesi için alt bileşenleri Ukrayna'ya gönderecek.

Şansölye Olaf Scholz'un bugün destek paketini, NATO Zirvesi'nin başlangıcında resmen açıklaması bekleniyor.

Almanya, şu ana kadar Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar euroluk silah sevkiyatına onay vermişti.

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