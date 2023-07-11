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Dünya
AA 11.07.2023 13:43

Kuzey Kore, hava sahasını ihlal eden ABD'yi tehdit etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Hava Kuvvetlerinin keşif uçuşları sırasında ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, "ABD yasa dışı ihlallere devam ederse unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, hava sahasını ihlal eden ABD'yi tehdit etti

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore’nin Kore Yarımadası'ndaki hava faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kim Yo-jong, ABD keşif uçağının Kuzey'in hava sahasını 8 defa ihlal ettiğini ve "hava casusluk faaliyeti" yürüttüğünü söyledi.

Ordunun karşı hamle için görevlendirildiğini söyleyen Kim Yo-jong, "ABD yasa dışı ihlallere devam ederse unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak." ifadesini kullandı.

Güney Kore’yi küstahlıkla suçladı

Kim Yo-jong, Kuzey Kore’nin hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanlayan Güney Kore ordusuna da yanıt verdi. Kim Yo-jong, Güney'in söz konusu uçuşu "utanmadan" normal olduğunu iddia ettiğini belirtti. Kim Yo-jong, Güney'in Kuzey'i provokasyon yapmakla suçlamasına dair "küstahça davranmaktan vazgeç ve bir kere olsun çeneni kapa" ifadelerini kullandı.

Kim Yo-jong, Seul'u Pyongyang'ın egemenliğini ihlal etmekle suçlayarak, hava sahası meselesinin Kuzey Kore ve ABD arasında olduğunu söyledi.

Kuzey, Güney'i ilk kez "cumhuriyet" olarak nitelendirdi

Ayrıca, Kim Yo-jong, açıklamasında Güney Kore'den bahsederken Kore Cumhuriyeti ifadesinin kısaltmasını kullandı.

Kuzey, resmi açıklamalarında ilk defa "cumhuriyet" ifadesini kullandı.​​​​​

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