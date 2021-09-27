60 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Almanya, sandık başına gitti.

6 bin 211 aday, Federal Meclis'te yer alabilmek için yarıştı. Seçmen, 16 eyalette 85 bin sandıkta oy kullandı.

Sosyal Demokrat Parti az farkla önde

Sandık çıkışı anketlerine göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) az bir farkla seçimi önde götürüyor.

Zafer konuşması yapan Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı Olaf Scholz,

"Sonuçlar, seçmenlerin beni başbakan olarak görmek istediklerini gösteriyor. Yıl sonuna kadar yeni bir hükümet kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en düşük oy oranını aldı

Sandık çıkışı anketlerine göre seçimi ikinci sırada götüren Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerden bu yana en düşük oy oranını aldı.

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

109 Türk aday da seçimde yarıştı

Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen seçmen var. Çeşitli partilerden 109 Türk kökenli aday da Federal Meclis'e girmek için yarıştı.

Başbakan Merkel, yeni hükümetin kurulmasıyla, görevini resmen bırakacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek. Anketlere göre, Almanya'da 8 koalisyon ihtimali bulunuyor ve görüşmeler, 2013'te 86, 2017'de de 171 gün sürmüştü.