Almanya Sağlık Bakanı: Mutasyona uğramış COVID-19 varyantları hızla yayılıyor
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede mutasyona uğramış COVID-19 varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.
Bakan Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) pozitif çıkan 23 bin COVID-19 testini analiz ettiğini açıkladı.
Spahn, "Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor" dedi.
İlk kez İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19 'un görülme sıklığının iki hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'nin üzerine çıktığını söyledi.
"Herkes maske-mesafe kurallarına uymalı"
Sağlık Bakanı Spahn, RKI'nın verilerine göre ilk kez Güney Afrika'da görülen COVID-19 türüne rastlanma sıklığının ise yüzde 1,5 olduğunu kaydetti.
COVID-19'un yeni türlerinin hızla yayılmasına rağmen ülkedeki yeni vaka sayılarının düşmesinin cesaret verici olduğunu belirten Spahn, bunun da tedbirlerin etkisini gösterdiği anlamına geldiğini ve herkesin maske-mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
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