Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, göreve başladıktan 1 gün sonra Paris'te ilk yurtdışı gezisi sırasında Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği değerlendirdi.

Baerbock, Rusya konusunda Avrupa’nın ortak bir tutum ortaya koyması gereğini vurguladı.

Alman bakan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil." diyerek en yüksek önceliğin askeri bir tırmanışı önlemek olması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, Ukrayna devletine yönelik ihlal durumunda Rusya'nın yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyeceğini ifade etti.