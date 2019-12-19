Dünya

Almanya Kuzey Akım 2’den geri adım atmayacak

19 Aralık 2019 Perşembe 14:00 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 14:02

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Senatosunda, Rusya ile Almanya arasında devam eden Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım kararının onaylanmasına rağmen projeden geri adım atmayacaklarını söyledi.