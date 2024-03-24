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Dünya
AA 24.03.2024 18:33

Almanya: İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapıları acilen açılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerektiğini söyledi.

Almanya: İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapıları acilen açılmalı
[Fotograf: AA]

Bakan Baerbock, Mısır'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerekiyor." dedi.

Ek sınır kapısı açılması için uluslararası ortaklarla çaba harcadıklarını ifade eden Baerbock, "İnsanların her şeye ihtiyacı var, her bir kutu gıda, ilaç, su arıtma tableti ve tıbbi malzeme önemli." diye konuştu.

​​​​​​​Baerbock, Almanya için İsrail'in kendi halkının güvenliğini savunmasının önemli olduğunu ancak "İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği de açık." dedi.

İsrail'in güvenliği konusundaki sorumluluklarının arkasında olduklarını vurgulayan Baerbock, "Hamas silah bırakmalı ve 7 Ekim'i bir daha asla İsrail halkına yaşatmamalıdır." dedi.

Baerbock, hedefe salt askeri yöntemlerle ulaşılamayacağını belirterek, "Askeri harekatın da uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sınırları vardır. Sadece kalıcı bir ateşkese yol açacak acil bir insani ara, barış umudunu canlı tutacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı, X sosyal medya platformundan da "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidi altında. Bu durum tek bir gün bile devam etmemeli." yazdı.

Bakan Baerbock, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Samih Şukri ile görüşecek.

Buradan akşam saatlerinde İsrail'e hareket edecek Baerbock, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile görüşmesi bekleniyor.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un salı günü de İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile görüşmesi planlanıyor.

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