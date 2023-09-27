Almanya göçmen akınıyla mücadele için Polonya ve Çekya ile sınır kontrollerini artıracak

Avrupa ülkeleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında komşularıyla olan sınır kontrollerini artırmaya başladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada, göçmen akınıyla mücadele için bu hafta Polonya ve Çekya ile sınırlarda kontrollerini artırılacağını duyurarak, "Dış sınırları daha iyi korumayı başaramazsak, o zaman AB içindeki açık sınırlar tehlikede demektir" dedi.

Yeni önlemlerin odağında insan kaçakçıları olacağını belirten Faeser, kaçakçıların Almanya'ya giren göçmenlerin dörtte birinin geçişini kolaylaştırdığını ifade ederek, “Değişen yerlerde esnek ve mobil kontroller yoluyla kaçakçıların hareketlerini önlemek istiyoruz” dedi.

Önlemlerin Polonya ve Çekya ile birlikte başlatılacağını ifade eden Faeser, yeni önlemlerle ilgili ayrıntı vermezken, bu bilgilerin suç ağlarının eline geçebileceğini belirtti.

“Almanya'nın bugünkü kararı, Balkan göç rotasındaki faaliyetlerin bir sonucudur”

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamada ise, “Almanya'nın bugünkü kararı, Balkan göç rotasındaki faaliyetlerin bir sonucudur. Polonya hükümeti, böyle bir durumu önlemek için Avrupa'nın güney sınırlarını güçlendirmenin gerekli olduğuna inanıyor. Güney Avrupa'daki sınırların kapatılması sorununun çözülmesi gerekiyor” dedi.

Polonya, Slovakya ile sınır kontrollerini artırmıştı

Polonya, düzensiz göçmen akınıyla mücadele kapsamında Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırma kararı almıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, dün İçişleri Bakanlığına Slovakya üzerinden Polonya’ya gelen araçların kontrol edileceğini belirtmiş, "İçişleri Bakanına, orada yasa dışı göçmen bulunduğuna dair şüphelerin olduğu minibüsler, kamyonetler, arabalar ve otobüsler üzerinde kontroller getirmesi talimatını verdim" demişti.

Resmi verilere göre, Almanya’da bu yılın ilk yedi ayında ilk kez yapılan sığınma taleplerinde yüzde 78 oranında artış görüldü. Polis verilerine göre ise, geçtiğimiz ağustos ayında yasa dışı sınır geçişleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artışla 14 bin 701'e yükseldi.