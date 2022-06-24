Rusya'dan Almanya'ya Kuzey Akımı boru hattı üzerinden sağlanan gaz akışı, geçen hafta yüzde 60'a varan oranda kesilmişti. Rus enerji devi Gazprom, bunun Batı yaptırımlarından kaynaklanan teknik sorunlardan kaynaklandığını açıklamıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Der Spiegel gazetesine konuştu.

"Bütün fabrika faaliyetleri askıya alınacak"

Habeck, ülke çapında bir doğal gaz sıkıntısı olması durumunda Almanya'nın tüm sanayi sektörlerini kapatmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

“Bütün fabrika faaliyetleri askıya alınacak. Bazı sektörler için felaket olacak. Ayrıca iki gün veya haftadan değil, uzun bir zamandan bahsediyoruz. İşlerini kaybedecek insanlardan ve tüm sanayi komplekslerini kaybedecek bölgelerden bahsediyoruz.”

Ancak Bakan Habeck, Almanların bu zorluklar karşısında birleştiğini, Rusya karşıtı yaptırımları desteklediğini ve bir dereceye kadar zorluklara dayanmaya hazır oldukları konusunun altını çizdi.

Habeck, Rusya'nın Almanya'ya gaz arzının azaltılmasının Batı yaptırımlarının etkinliğini gösterdiğini söylemişti.

AB'nin Moskova'ya sağlanan mal ve hizmetler üzerindeki kısıtlamalarının, Moskova'nın enerji satışlarından elde edilen parayı kullanmasını engellediğini iddia etmişti.