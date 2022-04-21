Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumundan (Bundesnetzagentur-BNetzA) yapılan açıklamada, ülkede gaz tüketime ilişkin verilerin, 28 Nisan'a kadar gaz şebekesi operatörlerinden ve mayıs ayında da büyük gaz tüketimi olan şirketlerden toplanacağıbilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu verilerin toplanmasındaki amacın, Almanya veya AB üyesi ülkelerde gaz tedarikinde önemli bir kesinti olması durumunda Bundesnetzagentur'a güncel verileri sağlamak olduğu belirtilerek, böyle bir durumda gaz tüketimini düzenleme yetkisinin Bundesnetzagentur'da olacağı vurgulandı.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bundesnetzagentur olarak büyük gaz tüketicilerinin tüketimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalacağı bir duruma yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Aynı zamanda bu durumun yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaz tedariki

Rusya-Ukrayna savaşının ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların ardından Rusya, Almanya'yı gaz tedarikini durdurmakla tehdit etmişti.

Alman hükümeti, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı 30 Mart'ta "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesini etkinleştirirken, söz konusu planın, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluştuğu açıklandı.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.