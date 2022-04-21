ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Blinken ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, görüşmeye ilişkin açıklamada, "Bakan, Yunanistan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması, kapsamlı insani ve savunma yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya verdiği kararlı destek için Yunanistan'a teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Ned Price, ikilinin, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya yardım etmenin ek yollarını ele aldığını kaydetti.

Price, Blinken ve Miçotakis'in, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi de konuştuğunu aktardı.