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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye'ye destek mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti öncesi, hem ekonomi hem de Suriye konusunda Türkiye'ye destek mesajı verdi.

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Almanya'dan Türkiye'ye hem İdlib mutabakatı hem de ekonomi konusunda destek mesajı geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ekonomisinin istikrarının Almanya'nın çıkarına olduğunu söyledi. Maas, İdlib konusunda Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakata da değinerek, Ankara'nın bu konuda çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki buluşmasının ardından, iki ülkenin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: idlib, heiko mass, erdoğan, ekonomi, destek mesajı, almanya
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