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Malezya'da eski Başbakan Rezak kefaletle serbest bırakıldı

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, diğer suçlamalardan tutuksuz yargılanmak üzere kefaletin bir bölümünü ödeyerek serbest kaldı.

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Malezyada eski Başbakan Rezak kefaletle serbest bırakıldı

Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, kefaleti ödeyen eski Başbakan Necip Rezak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Necip dün hakim karşısına çıkmış, eski başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın suçlamayı reddetmişti.

Necip, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, daha önce verdiği kararda eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon TL) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, Necip'in fona bağlı bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, mayıs ayında yapılan genel seçimde iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: necip rezak, Malezya
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