Altmaier, CureVac'ın en büyük hissedarı SAP kurucu ortağı Dietmar Hopp ile çevrim içi yaptığı toplantıda, Alman hükümetinin borsada işlem görmeyen CureVac'ın sermaye artırımını destekleyeceğini ifade etti.

Altmaier, şirketin yaklaşık yüzde 23 hissesinin Alman Kamu Yatırım Bankası (KfW) tarafından 300 milyon euro karşılığında satın alınması için Hopp ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Alman hükümetinin Almanya'da biyoteknoloji sektörünü güçlendirmek istediğini ifade eden Altmaier, hükümetin Curevac'ın şirket politikası kararlarına müdahalede bulunmayacağını söyledi.

Mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, merkezi Almanya'da bulunan CureVac'ın COVID-19'a karşı aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü.

CureVac, mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin, ABD'nin Boston kentinde laboratuvarı da bulunuyor.