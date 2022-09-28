Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy Ukrayna'nın askeri, siyasi ve ekonomik durumunun yanı sıra ülkenin yeniden inşası dahil ülkeye yapılabilecek destek olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Scholz Almanya’nın Ukrayna’ya siyasi, mali ve insani yardımların yanında silah sağlama dahil egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına ilişkin somut destek vermeyi bırakmayacağını aktardı.

Rusya tarafından yasa dışı işgal edilen Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya’daki duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Scholz, Almanya'nın sözde referandumların sonuçlarını asla tanımayacağını vurguladı.

İki lider yakın ve yapıcı görüş alışverişi sürdürme ve yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldı.