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Dünya
AA 01.11.2023 22:32

Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ile Netanyahu telefonda görüştü.

Netanyahu, Başbakan Scholz'a, İsrail'deki durum ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü harekat hakkında bilgi verdi.

Scholz, görüşmede, Almanya'nın İsrail'e yönelik "sarsılmaz dayanışması"nı yineleyerek, sivillerin korunmasının ve Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardım sağlanmasının önemini vurguladı.

Olaf Scholz, ilk kez yaralıların tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a götürülmesini memnuniyetle karşıladığını ve hükümetinin Gazze ile bölge halkına insani yardım sağladığını belirtti.

Scholz ve Netanyahu, çatışmanın yayılmasını önlemek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

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Almanya Olaf Scholz İsrail Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
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