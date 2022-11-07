Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Olaf Scholz'un Pekin'e yaptığı ziyaret hakkında ABD Başkanı Biden'a bilgi verdiği ve iki liderin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in nükleer silahların kullanımına ve kullanım tehdidine karşı yaptığı net açıklamayı takdirle karşıladığı vurgulandı.

Görüşmede, Biden ve Scholz, Rusya'nın Ukrayna'da başta enerji tedarik tesisleri olmak üzere sivil altyapıyı bombalamaya devam etmesini kınadı.

aktarılan açıklamada, iki liderin, Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılıklarını yineledikleri ifade edildi.