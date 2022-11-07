Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden görüştü
[Fotograf: Reuters]
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret ve Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Olaf Scholz'un Pekin'e yaptığı ziyaret hakkında ABD Başkanı Biden'a bilgi verdiği ve iki liderin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in nükleer silahların kullanımına ve kullanım tehdidine karşı yaptığı net açıklamayı takdirle karşıladığı vurgulandı.
Görüşmede, Biden ve Scholz, Rusya'nın Ukrayna'da başta enerji tedarik tesisleri olmak üzere sivil altyapıyı bombalamaya devam etmesini kınadı.
aktarılan açıklamada, iki liderin, Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılıklarını yineledikleri ifade edildi.
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