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Almanya Başbakanı kendisini karantinaya aldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü kendisini muayene eden doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bugün itibariyle görevini evden yürütme kararı aldı.
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Etiketler: son dakika koronavirüs Angela Merkel Almanya BaşbakanıSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 20:59
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